Бывшего члена Освободительной армии Косова арестовали в самопровозглашенной республике

Исни Киляй подозревается в препятствовании отправлению правосудия

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Один из бывших членов Освободительной армии Косова (ОАК) Исни Киляй арестован в самопровозглашенной республике. Об этом сообщила Специальная прокуратура по Косову.

Как отметили в ведомстве, ранее был выдан ордер на арест Киляя. Он доставлен в Гаагу, где вскоре предстанет перед Специальным судом по Косову.

Киляй подозревается в препятствовании отправлению правосудия, в том числе путем создания препятствий для работы официальных лиц при выполнении должностных обязанностей и нарушения секретности судебного процесса.

Помощь в аресте оказала специальная миссии ЕС в области верховенства закона (EULEX). В прокуратуре подчеркнули, что со всей серьезностью относятся "к препятствованию отправления правосудия и будут продолжать проводить расследования и привлекать к ответственности всех причастных, в том числе тех, кто запугивает свидетелей, вмешивается в их дела или оказывает финансовую или иную поддержку таким уголовным преступлениям".

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в 1998-2000 годах в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также к торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.

В мае 2022 года Специальный суд по Косову приговорил двух бывших членов ОАК Хасни Гукати и Насима Харадиная к 4,5 года тюремного заключения и штрафу в размере €100 за препятствование отправлению правосудия.