Макрон призвал прекратить бомбардировки Газы и установить гуманитарное перемирие

Президент Франции также поддержал требование палестинцев о собственном государстве

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Франция выступает за прекращение бомбардировок сектора Газа и введение гуманитарного перемирия. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами в департаменте Финистер на западе страны.

"Мы призываем к установлению перемирия, поскольку борьба с терроризмом не оправдывает принесение в жертву гражданского населения", - отметил президент. Он подчеркнул, что "для защиты мирных жителей необходимо прекратить бомбардировки, наладить оказание гуманитарной помощи, снять блокаду Газы".

Макрон также поддержал требование палестинцев о собственном государстве. По его мнению, "следует дать политическое воплощение законным чаяниям палестинского народа".

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Париж направит дополнительную гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.