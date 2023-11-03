Киев паникует из-за ослабления внимания Запада и готовит план "Б". События вокруг Украины

В результате ударов российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю понесли тяжелые потери живой силы и техники, сообщили в Минобороны РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что ситуация на линии соприкосновения стала для Киева "довольно сложной".

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о помощи Израилю, в котором не упоминается поддержка Украины, как на этом настаивал Белый дом. В правительстве и парламенте Украины назвали ослабление внимания к нуждам Киева "очень негативным сигналом" и приступили к разработке плана "Б" на случай сокращения западного финансирования.

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, об Украине стали мало говорить, потому что дела там "не очень хороши".

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы России за период с 28 октября по 3 ноября нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате уничтожены ангары украинской авиации, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников, сообщили в Минобороны РФ.

За неделю российские войска отразили 38 атак ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На купянском направлении отражены 24 контратаки ВСУ, заняты более выгодные рубежи и позиции. На херсонском направлении сорваны попытки подразделений противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра.

Суммарные потери ВСУ за неделю превысили 5,43 тыс. военнослужащих. Добровольно сдались в плен 28 украинских военных. Уничтожено свыше 80 единиц бронетехники, включая 28 танков, и более 70 орудий полевой артиллерии. Российская истребительная авиация сбила 10 украинских самолетов и вертолет Ми-8.

Признание главы СНБО

Ситуация на линии боевого соприкосновения является "довольно сложной" для Киева, "нужны новые подходы", заявил секретарь СНБО Украины. В интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) он согласился со словами главкома ВСУ генерала Валерия Залужного о том, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте, а конфликт вокруг Украины зашел в тупик. "Я думаю, что Залужный прав", - сказал Данилов.

Одной из причин сложившейся ситуации он назвал задержки с поставкой западной военной помощи. По его мнению, так получилось, в частности, с самолетами F-16, которые Киев просил у США с весны 2022 года.

Мнение Трампа

Трамп заявил, что все перестали говорить про Украину, так как дела там идут плохо. "Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Техас.

Трамп также подчеркнул, что если бы он был президентом США, конфликта на Украине можно было избежать.

Расчеты лидеров ЕС на поражение РФ

Расчеты лидеров Евросоюза на поражение России в конфликте с Украиной и смену руководства в Москве безосновательны, их стратегия "потерпела полный провал", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств.

По его словам, лидеры ЕС "думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России". "Это провальный план", - сказал Орбан. Тем не менее, констатировал он, в ЕС пока царит настрой на продолжение подпитки конфликта на Украине деньгами и вооружениями.

По мнению Орбана, Европе нужен план "Б" по Украине, который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры, а также "построение новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины".

Помощь Израилю без Украины

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором отсутствует поддержка Украины. В поддержку законопроекта высказались 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196.

После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не будет принимать к рассмотрению "глубоко ошибочное предложение" республиканцев. Административно-бюджетное управление Белого дома в свою очередь предупредило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект, если он будет согласован в нынешнем виде в обеих палатах Конгресса.

Миллионы вместо миллиардов

Американская администрация направляет Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн, в который войдут находящиеся на складах Пентагона боеприпасы для зенитно-ракетных и противотанковых комплексов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, еще $300 млн помощи направляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative), что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов.

Ранее Белый дом запросил у Конгресса $61,3 млрд для "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы".

План "Б"

Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля тех денег, которые мы получим. Возможно, помощь будет в другом объеме, но точно она будет. Мы над этим работаем", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Одновременно он признал, что "ситуация достаточно сложная на финансовом фронте", так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах. "В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере $42 млрд, но из гарантированных сумм мы имеем лишь $15 млрд - это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом", - сказал депутат. "Мы до сих пор не имеем гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год. Понимаем, что без этой поддержки нам будет очень и очень трудно", - признал Гетманцев.

По словам депутата Ярослава Железняка, из-за неопределенности с размерами помощи из-за рубежа Раде уже пришлось скорректировать ко второму чтению проект бюджета на будущий год, уменьшив предполагаемый объем внешних заимствований с $42,9 млрд до $41 млрд.

Внимание к Украине начинает ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, и это для Киева "очень негативный сигнал", заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко. В интервью газете Corriere della Sera он признал, что на Западе "есть усталость [от Украины], она неизбежна".

Украина не будет способна продолжать боевые действия, если страны Запада остановят поддержку Киева, заявил представитель Минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко. "Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто", - процитировала газета The Washington Post слова Коваленко на встрече с делегацией из США.

Власти Украины не видят ослабления поддержки Киева со стороны западных стран в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире германского телеканала ZDF. По его словам, Киев "получил заверения на всех уровнях, что поддержка Украины будет продолжаться".

Деньги придется возвращать

Киев должен будет вернуть Брюсселю не менее €27,6 млрд из €29,6 млрд прямой экономической и бюджетной помощи со стороны Евросоюза, которая была предоставлена в 2022-2023 годах. Такой вывод следует из опубликованного в пятницу статистического документа Еврокомиссии о помощи Украине.

Отмечается, что в 2022 году помощь из бюджета ЕС составила €11,6 млрд, включая €7,2 млрд макрофинансовой помощи, €2 млрд в виде грантов Еврокомиссии и €2,4 млрд в виде кредитов европейских финансовых институтов. В 2023 году ЕС "предоставил беспрецедентный пакет помощи Украине в €18 млрд в форме высокольготных кредитов, из которых €15 млрд уже переведено".

Таким образом, из €29,6 млрд подтвержденная безвозмездная помощь составила лишь €2 млрд, или менее 7%.