3 ноября, 17:21
Палестино-израильский конфликт

В AFP сообщили, что офис в Газе попал под израильский обстрел

Агентство отметило, что никто из сотрудников не пострадал

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Офис Agence France-Presse (AFP) в секторе Газа в четверг попал под израильский обстрел.

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"Офису AFP в секторе Газа на территории, которую безжалостно обстреливает армия Израиля, вчера был нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении агентства в соцсети X (ранее Twitter).

Агентство отмечает, что никто из сотрудников не находился в офисе во время удара. Все они эвакуировались на юг сектора Газа 13 октября.

"AFP решительно осуждает этот удар по своему офису в городе Газа, - заявило руководство агентства. - Местоположение офиса всем известно, и о нем напоминали несколько раз в последние дни именно для того, чтобы предотвратить подобную атаку".

Представитель армии Израиля заявил в ответ на запрос AFP, что военные "несколько раз проверяли" информацию и что удар по офису агентства не наносился. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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