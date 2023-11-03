Гутерриш сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Генеральный секретарь ООН призвал все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность договору

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь очень сожалеет об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Он неизменно говорит о необходимости вступления в силу договора, который является одним из основных столпов глобальной архитектуры в сфере [ядерного] разоружения и нераспространения. Он убедительно призывает все страны, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это безотлагательно и без каких-либо условий, особенно те страны, чья ратификация требуется для вступления договора в силу. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.

Дюжаррика спросили, получил ли Гутерриш послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ. "Я не знаю, было ли письмо получено", - ответил представитель генерального секретаря всемирной организации.