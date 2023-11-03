3 ноября, 17:26

Гутерриш сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

Генеральный секретарь ООН призвал все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность договору

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Читайте также
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. История и основные положения

"Генеральный секретарь очень сожалеет об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Он неизменно говорит о необходимости вступления в силу договора, который является одним из основных столпов глобальной архитектуры в сфере [ядерного] разоружения и нераспространения. Он убедительно призывает все страны, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это безотлагательно и без каких-либо условий, особенно те страны, чья ратификация требуется для вступления договора в силу. Генеральный секретарь призывает все ядерные государства публично подтвердить мораторий на испытания ядерного оружия и свою приверженность ДВЗЯИ", - сказал он.

Дюжаррика спросили, получил ли Гутерриш послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отзыве Россией ратификационной грамоты ДВЗЯИ. "Я не знаю, было ли письмо получено", - ответил представитель генерального секретаря всемирной организации. 

Теги:
РоссияГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация