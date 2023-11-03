Президент Кипра обсудил с главой ЕК идею морского гумкоридора для Газы

Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов в анклав морским путем из других стран

НИКОСИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обсудил с ней идею организации морского гуманитарного коридора для оказания помощи жителям сектора Газа. Об этом написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) официальный представительства правительства республики Константинос Летимпиотис.

"[Состоялся] телефонный разговор между президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, [во время которого обсуждались] разворачивающийся в регионе кризис, важность активного участия и поддержки Евросоюзом стран региона, а также инициатива Кипра по организации морского коридора из Кипра в Газу для оказания [населению] гуманитарной помощи", - сообщил Летимпиотис.

Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки гуманитарных грузов в Газу морским путем из других стран. Эта инициатива была озвучена президентом Христодулидисом на последнем саммите ЕС. На днях министр иностранных дел республики Константинос Комбос обсудил ее с палестинским и иорданским коллегами, а также с главой МИД Германии.

Вместе с тем авторитетная газета "Сайпрус мейл" опубликовала статью под красноречивым заголовком: "Идея морского коридора из Кипра в Газу может оказаться несбыточной мечтой". Комментируя демонстрацию властями Кипра бурной дипломатической активности на этом направлении, она ставит под сомнение практическую значимость инициативы Христодулидиса. "Президент и его представители формируют большие ожидания, хотя не произошло ничего указывающего на то, что открытие такого коридора произойдет в ближайшее время, - пишет издание. - Существует гораздо более прямой способ доставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта через КПП "Рафах", но ее объемы низки по сравнению с тем, что реально требуется, поскольку поток [поступающей] помощи ограничен. Коридор существует, но он не используется полностью, поэтому в данный момент нет необходимости в другом коридоре".

Газета отмечает, что "когда к правительству обратились за помощью в использовании территории Кипра в качестве транзитной точки для иностранных граждан, бегущих из Израиля, оно предоставило ее". Правительство также разрешило размещение на Кипре военных из таких стран, как США, Германия и Нидерланды, на случай, если они понадобятся для эвакуации своих граждан из Израиля. "Вот так Кипр помог, и такая помощь ценится. С другой стороны, коридор для гуманитарной помощи - гораздо более сложный вопрос, и его лучше оставить на усмотрение крупных государств, у которых есть ресурсы и ноу-хау для проведения таких операций", - резюмировала "Сайпрус мейл".

Кипр был в числе стран, которые воздержались во время недавнего голосования по резолюции по Ближнему Востоку, в связи с чем некоторые политические партии раскритиковали позицию правительства. После этого МИД страны опубликовал пространное письменное разъяснение, а глава внешнеполитического ведомства тут же отправился с визитами в Амман и Рамаллу для того, чтобы объясниться лично. И, как отметило Кипрское информационное агентство, ссылаясь на свои дипломатические источники, эти объяснения были приняты.