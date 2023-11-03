3 ноября, 17:37,
обновлено 3 ноября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

Лидер ХАМАС призвал Каир открыть КПП "Рафах" и игнорировать любые доводы против

Исмаил Хания считает, что особая жестокость израильских сил по отношению к палестинцам, которая совпала с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена, свидетельствует о том, что Вашингтон дал израильским властям зеленый свет на подобные действия и полностью их прикрывает

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания обратился к египетским властям с призывом полностью открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе с сектором Газа, и не обращать внимания на любые доводы, которые могли бы этому воспрепятствовать. Заявление лидера движения процитировал телеканал Al Jazeera.

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"Мы [ХАМАС] призываем братьев в Египте полностью открыть КПП "Рафах" и игнорировать любые доводы, которые этому мешают", - указал Хания.

По его убеждению, "особая жестокость израильских сил [по отношению к палестинцам], которая совпала с визитом [госсекретаря США Энтони] Блинкена в Израиль, свидетельствует о том, что США дали израильским властям зеленый свет на подобные действия и полностью их прикрывают". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликт
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