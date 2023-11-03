Более 30 граждан ФРГ покинули Газу через КПП "Рафах"

В МИД Германии сообщили, что продолжают интенсивную работу, чтобы смогли выехать и другие граждане страны

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Десятки граждан Германии покинули сектор Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) МИД ФРГ.

"Свыше 30 граждан ФРГ покинули сегодня Газу, среди них семьи с детьми, - отмечается в сообщении. - Мы продолжим интенсивную работу, чтобы смогли выехать и другие граждане Германии".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.