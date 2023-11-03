Белый дом: имевшиеся у администрации США ассигнования на помощь Украине исчерпаны

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Конгресс в ближайшее время одобрить предоставление Киеву дополнительной помощи

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Дополнительные бюджетные ассигнования, имевшиеся у администрации США на помощь Украине, исчерпаны. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета президента США Джо Байдена, который вылетел из Вашингтона в штат Мэн.

По ее словам, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Украине "исчерпываются оставшиеся средства" в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов. В связи с этим Жан-Пьер призвала Конгресс в ближайшее время одобрить предоставление Киеву дополнительной помощи.

При этом Байден своими указами может продолжать направлять Украине вооружения и боеприпасы со складов Пентагона. Как пояснила пресс-секретарь, в связи со сложившейся ситуацией Вашингтон продолжит поставлять Киеву пакеты военной помощи, но их объем будет меньше. По ее словам, "очень важно, чтобы Конгресс подал миру важный сигнал о решимости Америки и принял меры по одобрению" запроса американского лидера, показав "остальному миру, что Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать Украину".

Ранее вашингтонская администрация объявила об отправке Украине очередного транша военной помощи на общую сумму $425 млн, в который вошли снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Киеву будут переданы вооружения на сумму $125 млн со складов американского военного ведомства. При этом $300 млн помощи направляется в рамках USAI. По данным Пентагона, союзники и партнеры США "оказали Украине помощь в области безопасности на сумму около $35 млрд". При этом Вашингтон с начала российской спецоперации направил на военную поддержку Киева $44,2 млрд.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября новом финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.