Белый дом: вступление "Хезболлах" в бои грозило бы Ливану невообразимыми разрушениями

США не стремятся к эскалации конфликта, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Вступление вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" в бои с Армией обороны Израиля грозило бы Ливану невообразимыми разрушениями. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам на борту президентского самолета, направляющегося в штат Мэн, где позднее запланировано выступление американского лидера Джо Байдена.

"У этого конфликта есть потенциал перерасти в еще более кровавую войну между Ливаном и Израилем, чем в 2006 году. Поэтому США не хотели бы видеть распространение этого конфликта на Ливан, возможные разрушения для Ливана и его народа были бы невообразимыми", - сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что США не стремятся к эскалации конфликта. "США не стремятся к эскалации. Мы четко давали это понять", - сказала Жан-Пьер. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США и их партнеры в регионе "четко обозначили, что "Хезболлах" и другие акторы, государственные или негосударственные, не должны получать выгоду от конфликта".

В письменном заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома говорится, что "Хезболлах" не должна предпринимать попыток извлечь выгоду из палестино-израильского конфликта. "Мы и наши партнеры ясно дали понять: "Хезболлах" и другие субъекты - государственные или негосударственные - не должны пытаться извлечь выгоду из продолжающегося конфликта", - отметил он, комментируя выступление лидера ливанской шиитской партии шейха Хасана Насруллы. "Мы не будем ввязываться в словесную войну. Соединенные Штаты не стремятся к эскалации или разрастанию конфликта, который ХАМАС развязал против Израиля", - добавили в Белом доме.

На пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с израильскими властями вопросы введения в секторе Газа гуманитарных пауз. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация рассматривает их введение "как способ дальнейшего облегчения доставки [гуманитарной] помощи, <...>, создания более благоприятных условий для освобождения заложников".

Ранее в пятницу лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что власти США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.