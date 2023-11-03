Макрон анонсировал проведение конференции по гуманитарной ситуации в Газе 9 ноября

Она состоится во Франции

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Франция примет конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа 9 ноября. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я организую 9 ноября гуманитарную конференцию в Париже", - отметил Макрон в ходе поездки в департамент Финистер на западе Франции.

Как утверждает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов, конференция пройдет с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Будут приглашены ключевые страны региона, такие как Египет, Иордания и страны Персидского залива, а также ряд западных стран. Международные организации также примут участие, сообщает агентство. Как заявили источники агентству, администрация Палестины была приглашена, а израильская сторона - нет. На конференции будет обсуждаться возможность создания морского коридора для поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает Reuters.