СМИ: Зеленский может посетить Израиль в начале следующей недели

Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, украинский лидер встретится с политическим руководством Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может прибыть с визитом в Израиль на следующей неделе, утверждает 12-й канал израильского телевидения.

По информации его дипломатических источников, между Израилем и Украиной ведутся контакты на высоком уровне по поводу возможного визита Зеленского. Подробности переговоров пока не разглашаются, однако, по данным 12-го канала, в Израиль украинский президент может прибыть уже в понедельник или во вторник, 6 или 7 ноября.

Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с политическим руководством Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Телеканал напоминает, что Зеленский около двух недель назад уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта, но тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным.