Армия Израиля заявила об авиаударе по машине скорой помощи, якобы использовавшейся ХАМАС

По данным военных, в результате удара было уничтожено несколько радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли удар по машине скорой помощи, которая, по данным израильской стороны, использовалась сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес удар по машине скорой помощи, которая, как было установлено, использовалась террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

По данным военных, в результате удара было уничтожено несколько радикалов. "Некоторое число террористов ХАМАС было убито в ходе удара. Мы намерены обнародовать дополнительную информацию. Более подробная информация была передана разведывательным службам, с которыми мы работаем. Мы располагаем информацией, указывающей на то, что методы действий ХАМАС включают переброску боевиков и оружия в машинах скорой помощи", - указали в армии.

"Мы подчеркиваем, что этот район является зоной боевых действий. Гражданское население этого района постоянно призывается к эвакуации в южном направлении ради собственной безопасности", - добавили в пресс-службе.