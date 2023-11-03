Премьер Болгарии потребовал отставки главы агентства национальной безопасности

Доверия между правительством и руководством агентства нет, заявил Николай Денков

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков на брифинге категорично потребовал отставки главы Государственного агентства национальной безопасности Пламена Тончева, действия которого определил как "угрозу национальной безопасности".

"С нынешним руководством агентства мы не может решать задачи национальной безопасности Болгарии. Доверия между правительством и руководством агентства нет, и это стало очевидным фактом", - указал Денков.

Поводом для заявления премьера стал отказ главы спецслужбы представить предложение об отставке своего заместителя, который подписал доклад о возможных манипуляциях итогами выборов, если голосование будет проводиться с использованием специализированной аппаратуры. Это привело к отказу от использования машин для голосования в первом туре выборов в местные органы власти и многочисленным скандальным заявлениям.

"Отказ председателя агентства представить предложение об отставке его заместителя дал мне два ясных сигнала: первое, что Тончев одобряет подобные незаконные действия; второе, что не имеет возражений против злостного использования этой справки против избирательного процесса. Эти действия я воспринимаю как сознательный удар по национальной безопасности и демократии в Болгарии", - указал Дончев, он также привел и другие данные о неэффективной работе спецслужбы.

Премьер-министр сообщил, что мотивированное предложение об отставке Пламена Тончева было отправлено президенту Болгарии Румену Радеву.

27 октября, за два дня до первого тура выборов местных органов власти Государственное агентство национальной безопасности, представило доклад, подписанный заместителем руководителя спецслужбы, в котором утверждалось, что заместитель главы министерства электронного управления Михаил Стойнов незаконно скопировал хэш-код (специализированный цифровой ключ защиты устройств для голосования от несанкционированного доступа и манипуляции данными), что привело к решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказаться при голосовании от использования специализированных машин. Этот скандал вызвал жесткую реакцию со стороны болгарских политиков и официальных лиц. Вопрос рассматривался в Верховном административном суде, который признал действия ЦИК правильными, но в итоге подтвердил, что манипуляции с машинным голосованием в результате действий замминистра были невозможны, и разрешил использование специальной техники во второй тур голосования 5 ноября.