Вучич: Сербия находилась под давлением с момента вступления в должность главы БИА Вулина

Руководитель Агентства безопасности и информации Сербии ранее принял решение подать в отставку

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Давление на Сербию оказывалось с самого начала вступления в должность главы Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александара Вулина, который принял решение подать в отставку. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink.

"Мне непросто это комментировать, так как Александар Вулин является моим товарищем. Я провел с ним много времени, понимаю его реакцию, но его голова не пала. Важным является то, что в любом случае существовало давление с начала его назначения на эту должность. Он очень точно описал, что это было с первого дня и недвусмысленно", - отметил Вучич.

Глава государства отдельно указал на то, что не готов раскрывать все детали и комментировать эту тему шире, чтобы не злоупотреблять своим положением.

"Вулин не был агентом России, и я не хотел бы говорить кто является агентом других стран, в основном западных, и кто является мальчиком на побегушках у США. Я не могу об этом говорить, сколько бы информации у меня не было, так как не смею злоупотреблять своей позицией", - заключил сербский лидер.

Ранее в пятницу глава БИА подал в отставку, аргументировав это невозможностью допущения введения Вашингтоном и Брюсселем санкций против Белграда. Он подчеркнул, что "США и ЕС требуют мою голову в качестве предварительного условия для отказа от введения санкций в отношении Сербии". Вулин также подчеркнул, что он отказывается "становиться частью антироссийской и антисербской истерии из-за какой-либо позиции, перестать заботиться о Республике Сербской и перестать верить в неизбежность объединения сербов и создания сербского мира" и останется привержен "братству с Россией и Китаем".

Санкции против Вулина

Президент Сербии ранее заявлял о том, что его поставили перед выбором: санкции Белграда против России или санкции Вашингтона против Вулина. Глава государства подчеркивал, что поводом для санкций против главы БИА является "его отношение к России". Вучич указывал на то, что если бы он "подписал или всего лишь заявил о введении санкций в отношении РФ, санкций против Вулина не было бы".

Посол США в Белграде Кристофер Хилл отмечал, что введенные Министерством финансов США санкции против Вулина из-за его отношения к России подразумевают приостановку всех контактов с ним, а также запрет на его въезд в США, однако не должны отразиться на связях Белграда и Вашингтона.

Вулин, экс-глава МВД Сербии, был внесен в американский черный список по Балканам. По версии американских властей, данный шаг "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.