В Ереване заявили о заинтересованности в расширении немецкого капитала на армянском рынке

В ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой МИД Германии Анналеной Бербок состоялся обмен идеями о возможностях расширения сотрудничества

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Армении заинтересовано в расширении немецкого капитала на армянском рынке и активизации сотрудничества в разных сферах. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы правительства Армении по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Собеседники подчеркнули реализацию последовательных шагов по дальнейшему развитию и укреплению экономических связей между Арменией и Германией. В частности, состоялся обмен идеями о возможностях расширения сотрудничества в энергетическом и других направлениях. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении немецкого капитала на армянском рынке", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в ходе беседы была упомянута насильственная депортация более 100 тыс. жителей из Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки со стороны Азербайджана и создавшейся гуманитарной ситуации, а также шаги, предпринятые правительством Армении для ее преодоления. Анналена Бербок заявила, что Германия планирует предоставить Армении гуманитарную помощь на сумму более €9 млн.

Кроме того, в контексте укрепления мира и стабильности в регионе с обеих сторон была подчеркнута важность деятельности наблюдательной миссии Евросоюза в Армении. Собеседники коснулись и других вопросов регионального значения.