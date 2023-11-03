СМИ: в Киеве опровергли возможность визита Зеленского в Израиль на следующей неделе

С таким утверждением ранее выступил 12-й канал израильского телевидения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в кабмине Украины.

Ранее 12-й канал израильского телевидения выступил с утверждением, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль в начале следующей недели. Телеканал напомнил, что украинский президент около двух недель назад уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта, но тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.