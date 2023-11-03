В партии "Шанс" прокомментировали решение властей Молдавии снять ее с выборов

Лидер формирования заявил, что власти сняли с выборов партию из-за того, что боятся ее

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Лидер молдавской Партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что власти сняли его формирование с предстоящих в воскресенье выборов в местные органы власти потому, что боятся. Так он прокомментировал заявление премьера Дорина Речана, который объявил принятое комиссией по чрезвычайным ситуациям решение аннулировать за день до голосования регистрацию всех кандидатов от "Шанса".

"Они боятся нас. Они боятся того, что народ Молдовы узнает о совершенных ими убийствах. То, что сказал Дорин Речан - не что иное, как убийство нашего народа. Хочу вам сказать, что мы сильная команда, и мы вместе с вами все это переживем", - подчеркнул Лунгу. Он сообщил, что у партии есть "доверенные люди", которые заменят исключенных из предвыборной гонки кандидатов и, назвав их пофамильно, призвал сторонников поддержать их на выборах.

Как заявил в пятницу вечером премьер Речан, партию "Шанс" сняли с выборов из-за угрозы национальной безопасности. По его словам, спецслужбы Молдавии считают, что она финансируется лидером запрещенной в Молдавии Партии "Шор", банкиром Иланом Шором и спецслужбами России. По его словам, в расследовании органам безопасности Молдавии помогали спецслужбы Украины, США и Румынии.

Перед голосованием социологические опросы показывали достаточно сильные позиции ряда кандидатов от партии "Шанс", в которую перешли многие активисты партии "Шор". Их представительница Евгения Гуцул в этом году выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание двенадцати молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и ряда других.