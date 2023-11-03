Al Jazeera: более 20 человек погибли при израильской атаке на школу в Газе

В здании школы находились палестинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за эскалации напряженности в анклаве

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами здания школы в городе Газа, в котором находились сотни палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильской военной операции в секторе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, при атаке на школу "еще десятки человек получили ранения". Отмечается, что налет был совершен на школу, расположенную в районе ас-Сафтауи в северной части города. Разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ, скрываясь в них от рейдов израильской авиации.

Телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya ранее сообщил, что пострадали не менее 50 человек.

В новость были внесены изменения (23:06 мск) - добавлена новая информация о погибших.