3 ноября, 19:32,
обновлено 3 ноября, 20:06
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: более 20 человек погибли при израильской атаке на школу в Газе

AP Photo/ Maya Alleruzzo, архив
© AP Photo/ Maya Alleruzzo, архив

В здании школы находились палестинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за эскалации напряженности в анклаве

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами здания школы в городе Газа, в котором находились сотни палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильской военной операции в секторе. Об этом сообщил телеканал  Al Jazeera.

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По его данным, при атаке на школу "еще десятки человек получили ранения". Отмечается, что налет был совершен на школу, расположенную в районе ас-Сафтауи в северной части города. Разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ, скрываясь в них от рейдов израильской авиации.

Телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya ранее сообщил, что пострадали не менее 50 человек.

В новость были внесены изменения (23:06 мск) - добавлена новая информация о погибших. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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