Нетаньяху предостерег противников Израиля от попыток эскалации на границе с Ливаном

По словам премьер-министра Израиля, такая ошибка "будет стоить дорого"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Противники Израиля совершат ошибку и заплатят большую цену, если начнут эскалацию на ливано-израильской границе. С таким предостережением вновь выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Повторяю для наших врагов с севера: не заблуждайтесь на наш счет. Ошибка будет стоить вам дорого. Вы даже не можете себе представить цену вашей ошибки", - заявил премьер, слова которого приводит его канцелярия.

Заявление Нетаньяху прозвучало в свете высказываний лидера ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы, который впервые с начала нынешнего обострения ситуации в регионе выступил с большим телеобращением к своим сторонникам. В нем он, в частности, заявил о том, что эскалация военных действий на границе с Израилем зависит от развития ситуации в секторе Газа, и предостерег США от совершения какой-либо военной авантюры. Лидер "Хезболлах" добавил, что его сторонники "готовы к любому сценарию".

Продолжает нарастать напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно фиксируются обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, целью становятся объекты "Хезболлах". Власти Израиля заявили ранее о начале эвакуации населения из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.