3 ноября, 20:07
Палестино-израильский конфликт

Президент Израиля заявил, что страдания палестинцев закончатся после уничтожения ХАМАС

Любой, кто пытается помешать еврейскому государству, подрывает "надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти", утверждает Ицхак Герцог

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страдания палестинцев прекратятся только после уничтожения движения ХАМАС.

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"Несмотря на то, что ХАМАС запускает сотни ракет по нашим городам и наши солдаты погибают в бою, мы прилагаем усилия, чтобы заранее предупредить мирных жителей [сектора Газа] с помощью листовок и телефонных звонков, вывести их из основных зон боевых действий и обеспечить гуманитарную помощью через границу Газы с Египтом", - написал он в колонке для газеты The New York Times.

Он добавил, что прибывают сотни грузовиков с гуманитарной помощью, с каждым днем ожидается еще больше. "Но любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС. Любой, кто пытается связать нам руки, намеренно или нет подрывает не только оборону Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти злодеяния не могут произойти", - утверждает Герцог. 

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