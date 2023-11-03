В Белом доме подтвердили, что Байден не одобрит помощь Израилю без Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что президент США ясно давал понять, что воспользовался бы правом вето в отношении такого законопроекта

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Белый дом подтвердил, что американский президент Джо Байден отклонит законопроект об оказании экстренной помощи Израилю, если Конгресс примет этот документ без включения в него положений о продолжении дополнительных бюджетных ассигнований в целях поддержки Украины.

"Что касается законопроекта о помощи Израилю, подготовленного Республиканской партией, президент очень ясно давал понять: <...> президент воспользовался бы правом вето в отношении него. Мы очень ясно давали это понять", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она выступила на брифинге на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в Льюистон (штат Мэн), где 25 октября в результате стрельбы погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.

При этом Жан-Пьер утверждала, что "есть двухпартийная поддержка" законопроекта об экстренном выделении дополнительного финансирования на нужды национальной безопасности в том виде, в котором этот документ был ранее направлен на Капитолийский холм Белым домом. Между тем в четверг Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о выделении дополнительной помощи в размере $14,3 млрд только Израилю.

Пресс-секретарь американского лидера отказалась уточнить, устраивает ли исполнительную ветвь власти США предложение спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона попробовать принять многоступенчатую модель продолжения финансирования деятельности федерального правительства, предусматривающую одобрение отдельных законопроектов практически для каждого крупного ведомства. Такое финансирование обеспечивается за счет принятия Сенатом и Палатой представителей Конгресса единой бюджетной резолюции. "Это решать им [законодателям]. Они должны делать свою работу. У них остается менее двух недель [на принятие бюджетных документов и недопущение приостановки работы федерального правительства]", - сказала представитель Белого дома. "Мы не будем вмешиваться, говорить, как это должно выглядеть. Не должно быть такого, чтобы Палата представителей под контролем республиканцев вела нас к этому потенциальному кризису", - добавила Жан-Пьер.

Она имела в виду тот факт, что 17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом и подписанного Байденом.

Дебаты по Украине

В понедельник республиканцы нижней палаты Конгресса представили законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (федерального налогового ведомства). Белый дом спустя короткое время предупредил, что Байден воспользуется правом вето в отношении этого законопроекта республиканцев. Невзирая на эту угрозу, в четверг вечером документ был принят большинством голосов в Палате представителей.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом.

Множество республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.