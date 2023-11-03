СМИ: переговоры США и Китая по ядерному оружию пройдут "просто для показухи"

В Пекине считают такие консультации попыткой сдержать развитие КНР, пишет South China Morning Post

ГОНКОНГ, 3 ноября. /ТАСС/. Предстоящие на следующей неделе первые за четыре года консультации США и Китая по контролю над вооружениями и ядерному оружию будут проведены "просто для показухи". Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, достижение каких-либо серьезных договоренностей маловероятно.

Как заявил изданию старший научный сотрудник "Фонда Карнеги за международный мир" (признан в РФ иноагентом) Чжао Тун, у Китая нет мотивации сотрудничать с США в этой сфере, так как в Пекине считают такие консультации попыткой сдержать развитие страны. "Возможностей для взаимодействия немного. Китай уверен, что США создают препятствия для сотрудничества в ядерной сфере, в том числе своим сотрудничеством по атомным подводным лодкам с Великобританией и Австралией", - приводит его слова газета. Как отметил аналитик, ранее одним из малочисленных направлений взаимодействия между Вашингтоном и Пекином в сфере нераспространения ядерного оружия была проблема Корейского полуострова, однако теперь Пекин не обладает достаточным уровнем влияния на КНДР и не желает идти навстречу Вашингтону.

Другой специализирующейся на нераспространении ядерного оружия китайский ученый сообщил South China Morning Post в конфиденциальной беседе, что оптимизма по поводу предстоящих консультаций нет, а сами переговоры, указал он, "просто для показухи". По словам собеседника издания, США хотят выставить "ограничители" для ядерной программы КНР, а Пекин вряд ли поддастся, так как считает себя "более слабым ядерным игроком". Он также отметил, что китайская сторона склонна считать переговоры по вооружениям стимулом для США принять более выгодные Пекину позиции во внешней политике и таким вопросам, как Тайвань.

В то же время газета указала, что неблагоприятное для властей КНР развитие ситуации по тайваньскому вопросу, в том числе вероятная победа на предстоящих выборах главы администрации острова представителя Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ или возможный визит на Тайвань нового спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, могут привести к очередной заморозке Пекином консультаций по контролю над вооружениями.

2 ноября МИД КНР сообщил о том, что Китай и США на следующей неделе проведут в Вашингтоне консультации по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия. По данным источников газеты The Wall Street Journal, они пройдут в понедельник. Договоренность о консультациях могла быть достигнута в ходе визита в США главы МИД Китая Ван И.

Как отмечает газета, предыдущие два раунда таких консультаций проходили в Пекине в 2016 и 2019 годах.