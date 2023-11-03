В Белграде состоялся прием в честь Дня народного единства

На мероприятии присутствовали министр здравоохранения Сербии Даница Груичич, министр спорта республики Зоран Гаич, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербской Петар Джокич

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Праздничное мероприятие, приуроченное к государственному празднику России - Дню народного единства - состоялось в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

"Здесь, в Сербии, не надо долго объяснять глубину, смысл и значимость этого праздника, - сказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на открытии мероприятия. - Мне хочется отдельно выделить, что он особенно значим сейчас и актуален на всех переломных и непростых этапах для нашей страны, потому что именно единство нашего народа - это то, что в первую в очередь необходимо для активных, эффективных и правильных ответов на нынешние глобальные или, как говорят, геополитические вызовы".

На приеме по случаю праздника присутствовали министр здравоохранения Сербии Даница Груичич, министр спорта республики Зоран Гаич, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Петар Джокич, а также российские дипломаты и представители сербско-русских ассоциаций дружбы.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник, учрежденный в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета, посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.