Додон заявил, что партию "Шанс" сняли с выборов по указанию Запада

Бывший президент Молдавии также выразил надежду, что это решение правительства республики побудит молдаван голосовать против Майи Санду и ее партии

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности сняли с местных выборов оппозиционную партию "Шанс" по указанию их западных кураторов. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, комментируя решение комиссии по Чрезвычайным ситуациям при правительстве.

"Уверен, что сегодняшнее решение было скоординировано с внешними партнерами или даже продиктовано извне. Кстати, хочу поблагодарить послов США, стран ЕС за то, что показали нам, молдаванам, ваши европейские ценности, за то, что мы поняли, что значит коррупция под европейским флагом, мы поняли, какая она, ваша свобода слова в контексте европейской интеграции, когда были закрыты 12 телеканалов, а из студии общественного телевидения выгоняют за русский язык. Все это - благодаря вам, уважаемые послы. И падение доверия граждан к ЕС тоже станет результатом вашего молчания", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он считает, что это решение может обернуться против правящей партии.

"Надеюсь, то, что сделала сегодня правящая партия, еще больше побудит молдаван голосовать против Майи Санду и ее партии. У нас есть возможность наказать их своим голосом послезавтра", - подчеркнул Додон.

Перед голосованием социологические опросы показывали достаточно сильные позиции некоторых кандидатов от партии "Шанс", в которую перешли многие активисты партии "Шор". Их представительница Евгения Гуцул в этом году выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше полусотни сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и других формирований.