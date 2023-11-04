В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о "тупике в конфликте"

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что статья главнокомандующего ВСУ вызвала много вопросов у граждан страны

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявившего в статье для британского журнала The Economist о тупике в вооруженном конфликте в стране.

"На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, - это комментировал для прессы, для открытой публики, то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты", - прокомментировал он статью в эфире украинского телемарафона. "Если мы таким образом достигнем успеха, то это какая-то глубокая стратегическая задумка. Но мне, честно говоря, очень удивительно", - иронично добавил замглавы офиса президента.

По словам Жовквы, статья Залужного вызвала панику у руководства стран Запада, поддерживающих Украину. "Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?" Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" - поделился он.

Замглавы офиса президента считает, что статья Залужного вызвала много вопросов у украинцев. По его мнению, эта статья оставила больше вопросов, чем дала ответов. "Стратегию точно не стоило раскрывать в статье. Существуют соответствующие каналы коммуникации. Такие вещи любят тишину", - указал Жовква.

Ранее главнокомандующий ВСУ в статье для The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Позже в интервью журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Как пишет украинское издание "Страна", высказывания Залужного породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты страны. По оценке украинского издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского на выборах.