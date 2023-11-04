Представители США и Украины обсудили химическую и биологическую безопасность

Стороны договорились углублять двустороннее сотрудничество с целью укрепления возможностей Киева "по предотвращению, обнаружению и ответу" на угрозы такого рода

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Представители Вашингтона и Киева провели в Польше встречу, посвященную вопросам химической и биологической безопасности Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, во встрече, состоявшейся в Кракове, приняли участие заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Соловьев и заместитель помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кэтрин Инсли. Из заявления следует, что стороны договорились "углублять двустороннее сотрудничество" с целью "укрепления возможностей Украины по предотвращению, обнаружению и ответу на химические и биологические угрозы".

В конце октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США продолжают контролировать некоторые украинские биообъекты, рассчитывая возобновить их деятельность после окончания специальной военной операции. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны Вашингтон был вынужден ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украине, а часть незавершенных проектов была перенесена в страны Африки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.