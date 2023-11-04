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Палестино-израильский конфликт

Экс-аналитик ЦРУ заявил о потерях армии США на Ближнем Востоке

Ларри Джонсон подчеркнул, что ситуация в регионе для американских военных ухудшается с начала эскалации палестино-израильского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американские военные все чаще погибают от постоянных ударов по базам на Ближнем Востоке, но Вашингтон не разглашает данные о потерях. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью журналисту Джорджу Гэллоуэю.

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"Каждая американская база в Ираке и Сирии <...> подвергается артиллерийским ударам. По ним бьют постоянно также и дронами. Силы США понесли потери, но они не разглашают их", - сказал он. Джонсон подчеркнул, что ситуация в регионе для американских военных постоянно ухудшается с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

31 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 27 атак на американские базы в регионе: 16 - в Ираке, 11 - в Сирии. В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 военнослужащий.

24 октября представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы". 

Теги:
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