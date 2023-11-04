На Украине предъявили обвинение депутату Рады, активно критикующему Зеленского

СБУ подозревает политика в том, что он организовал схему для незаконного выезда мужчин за границу

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований (ГБР) собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По версии следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. По данным СБУ, депутат добился разрешения на выезд, оформив его как волонтера, работающего в одной из общественных организаций. Парламентария обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

СБУ не называет имени депутата. Однако ведомство распространило фотографию, на которой изображен человек, похожий на депутата Рады Александра Дубинского. Сам парламентарий написал в своем Telegram-канале: "Только что карманное ГБР Банковой (улица Банковая в Киеве, где расположена резиденция и офис президента Украины - прим. ТАСС) предъявило обвинение за критику [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского". Позже в комментарии изданию "Страна" он заявил, что рассматривает это дело "исключительно как сфабрикованное, заказное, и направленное на прекращение системной критики власти, в частности, Ермака и Зеленского, раскрытия их причастности к укрывательству коррупционных схем".

Скандалы с участием Дубинского

Ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что СБУ провела обыски у людей из окружения Дубинского в связи с делом об организации депутатом незаконного выезда брата его гражданской жены за границу.

Правоохранительные органы Украины уже расследуют еще одно дело в отношении Дубинского - о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения. Следствие утверждает, что депутат незаконно уехал из страны под предлогом сопровождения своего отца на лечение. Украинским должностным лицам запрещено выезжать за границу в период действующего в стране военного положения.

После предъявления обвинения по первому делу Дубинский заявил, что оно было возбуждено под давлением окружения Зеленского с целью замять расследование по материалам аудиозаписей, опубликованных весной 2020 года депутатом Рады Андреем Деркачом. По утверждению Деркача, речь идет о записях разговоров в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим в то время пост вице-президента США, и Петром Порошенко, в то время - президентом Украины. На "пленках Деркача", предположительно, Байден требует у Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. Дубинский за участие в раскрутке этого скандала попал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии Зеленского "Слуга народа".

Украинская пресса неоднократно сообщала о связях Дубинского с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, который арестован на Украине по обвинению в хищениях. Следственные органы США также выдвинули против Коломойского обвинения в отмывании на американской территории средств, полученных путем хищений. Украинские СМИ называли Коломойского в качестве главного информационного спонсора Зеленского на президентских выборах 2019 года, однако впоследствии их отношения испортились.