Армия Израиля нанесла новый удар по вооруженной группе на границе с Ливаном

"Террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах" на севере еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей Израилю в районе границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористическая ячейка попыталась запустить противотанковые ракеты по району кибуца Ифтах на севере Израиля. По этой террористической ячейке нанес удар танк Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в течение дня "террорист приблизился к району границы со стороны Ливана рядом с населенным пунктом Шломи и был уничтожен" в результате авиаудара израильских войск.