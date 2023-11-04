ХАМАС возложило ответственность за массовые убийства в секторе Газа на США

Представитель движения утверждает, что Соединенные Штаты дали зеленый свет Израилю "на продолжение геноцидной войны"

РАБАТ, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС считает власти США, в том числе президента Джо Байдена, полностью ответственными за серию массовых убийств, которые совершает израильская армия в палестинском секторе Газа.

"Мы возлагаем на администрацию США и президента Байдена полную ответственность за серию массовых убийств [в секторе Газа]. Массовые убийства не произошли бы, если бы США не дали зеленый свет оккупантам (то есть Израилю - прим. ТАСС) на продолжение геноцидной войны", - приводит заявление представителя ХАМАС телеканал Al Mayadeen.

"Не проходит и часа, чтобы сионистский оккупант не совершил чудовищную бойню против нашего мирного народа", - подчеркнули в движении.

Ранее в пятницу Израиль нанес удар по территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. В результате 15 человек погибли и десятки получили ранения.