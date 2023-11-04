Ливанский депутат заявил, что судьба страны не должна быть подчинена воле "Хезболлах"

Сами Жмайель также призвал к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" действует в интересах Ирана и не учитывает мнение ливанского народа. С таким утверждением выступил в пятницу в интервью телестанции Al Arabiya лидер христианской партии Катаиб, депутат парламента Сами Жмайель.

"Судьба Ливана не должна быть подчинена воле "Хезболлах", втянувшей страну в новую военную эскалацию на границе с Израилем, - подчеркнул он. - Мы сочувствуем населению сектора Газа и отвергаем массовые убийства мирных жителей, которые творит Израиль, но мы не готовы к тому, чтобы эта трагедия повторилась на ливанской земле".

По словам христианского политика, "урегулирование ближневосточного конфликта невозможно достичь путем войн и захвата заложников, для этого необходим мирный процесс".

Как считает Жмайель, международное сообщество должно осознать свою ответственность и оказать давление на Израиль "с тем, чтобы остановить кровопролитие и разрушения". По его мнению, "ситуация, в которой оказались сейчас палестинцы, невыносима, ни один народ не сможет вынести страданий, продолжающихся 75 лет".

Генеральный секретарь шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла выступил 3 ноября с телеобращением к своим сторонникам, в котором указал, что "полномасштабная война может начаться в Ливане только в случае израильской агрессии". По его словам, вооруженное крыло "Хезболлах" не участвовало в планировании операции "Наводнение Аль-Акса", которая была проведена 7 октября боевиками ХАМАС.

Как указал Насрулла, "битва против израильской оккупации охватывает сейчас несколько фронтов и является законной с моральной и религиозной точек зрения".