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обновлено 3 ноября, 23:10
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что под их нажимом Израиль усовершенствовал план операции в Газе

AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Двусторонний диалог ведется ежедневно на разных уровнях, отметил представитель вашингтонской администрации высокого ранга

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Израиль существенно усовершенствовал план военной операции в секторе Газа под нажимом США, диалог по этому вопросу ведется постоянно. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

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"Наши разговоры с израильтянами, как я уже говорил, очень прямолинейны. И этот диалог, который мы постоянно поддерживаем с израильтянами, позволил значительно усовершенствовать их изначальный план", - сказал чиновник.

Он отметил, что США "проводят разговоры с Израилем" каждый раз, когда происходят инциденты, подобные удару по лагерю беженцев Джабалия. "Это трагедия, и когда это происходит снова, мы говорим с израильтянами об этом", - сказал чиновник, подчеркнув, что диалог ведется ежедневно на разных уровнях. "Мы делимся с ними советами на основе собственного тяжелого опыта", - подытожил чиновник. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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