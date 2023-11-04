Politico: США попросили Израиль объяснить удар по лагерю беженцев в Газе

Представители администрации американского президента также призвали еврейское государство осуществлять более "точный выбор целей"

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Официальные лица США потребовали от израильских военных объяснений за нанесенный авиаудар по лагерю для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Представители администрации президента США Джо Байдена также настоятельно призвали Израиль осуществлять более "точный выбор целей" во избежание нанесения ущерба мирным жителям, отмечает газета.

Минздрав сектора Газа 31 октября сообщил, что Израиль нанес серию авиаударов по лагерю беженцев Джабалия. По сведениям ведомства, жертвами атаки стали как минимум 50 человек. Такие же данные привел директор расположенной рядом индонезийской больницы. Позднее палестинское министерство внутренних дел сообщило, что число погибших и раненых превысило 400, половина из них дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию о нанесении удара по Джабалии. Представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что целью атаки был подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС Ибрахим Биари. Как утверждал Конрикус, погибший в результате удара Биари играл важную роль в планировании нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.