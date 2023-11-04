СМИ: Израиль нанес удар по служившей приютом для беженцев ооновской школе

По информации агентства WAFA, в школе в районе ас-Сафтауи укрывались несколько тысяч перемещенных лиц, десятки погибли при налете

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) к северу от Газы подверглось ракетному удару израильских ВВС. Об этом сообщило агентство WAFA.

По его информации, школа в районе ас-Сафтауи служила приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц. При налете погибли десятки человек, находившихся внутри здания, информирует агентство.

Ранее телеканал Al Jazeera передал, что более 20 человек погибли при бомбардировке израильскими силами здания школы в городе Газа, в котором находились сотни палестинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за израильской военной операции в секторе. Десятки человек получили ранения.

2 ноября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил телеканалу CNN, что в ооновской школе в Джабалии на севере Газы погибли более 20 человек во время атаки израильских ВВС. По его сведениям, всего за сутки попали под бомбардировки три школы БАПОР, в которых укрывалось около 20 тыс. человек.

В ооновском агентстве сообщили, что в настоящее время 690 тыс. внутренне перемещенных лиц укрываются в 149 объектах по всему сектору Газа. По оценкам, 160 тыс. человек находятся в 57 приютах на севере анклава, БАПОР больше не может оказывать им услуги из-за военных действий.