США ожидают увеличения потока гуманитарной помощи в сектор Газа в ближайшие дни

Этому будут способствовать в том числе $100 млн от Соединенных Штатов и $100 млн от Совета Сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщил представитель вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США ожидают, что поток гуманитарной помощи в сектор Газа увеличится в ближайшие дни. Об этом заявил на спецбрифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"В ближайшие дни, неделю, мы ожидаем значительного увеличения потока поступающей гуманитарной помощи", - заявил представитель администрации США.

По его словам, увеличение объемов гумпомощи на юг сектора Газа, станет возможным, в частности, "при наличии открытых путей, работающих механизмов и ресурсов, в том числе $100 млн от США и $100 млн от Совета Сотрудничества арабских государств Персидского залива".