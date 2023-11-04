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Палестино-израильский конфликт

США ожидают увеличения потока гуманитарной помощи в сектор Газа в ближайшие дни

Этому будут способствовать в том числе $100 млн от Соединенных Штатов и $100 млн от Совета Сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщил представитель вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США ожидают, что поток гуманитарной помощи в сектор Газа увеличится в ближайшие дни. Об этом заявил на спецбрифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

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"В ближайшие дни, неделю, мы ожидаем значительного увеличения потока поступающей гуманитарной помощи", - заявил представитель администрации США.

По его словам, увеличение объемов гумпомощи на юг сектора Газа, станет возможным, в частности, "при наличии открытых путей, работающих механизмов и ресурсов, в том числе $100 млн от США и $100 млн от Совета Сотрудничества арабских государств Персидского залива".

  

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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