CNN: США ожидают перехода Израиля к наземным действиям в Газе

По информации американского чиновника, операция будет направлена на "зачистку обширной сети подземных туннелей"

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Официальные лица в США ожидают, что Израиль в ближайшие дни изменит тактику и сосредоточится на наземных действиях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника.

По его данным, в США ожидают "в ближайшие дни начала нового этапа" конфликта, в котором Израиль уменьшит масштабы авиаударов и сосредоточится "на более тактических наземных действиях".

Как отмечает американский чиновник, наземная операция будет направлена на "зачистку обширной сети подземных туннелей". Отвечая на вопрос, когда администрация президента США Джо Байдена призовет к остановке насилия, чиновник также сказал, что прекращение огня не является целесообразным. По его словам, Вашингтон активно призывает Израиль ввести "гуманитарные паузы", но "перемирие - это не то слово, которое следует использовать".

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США и его советники предупреждают в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции ЦАХАЛ. Кроме того, Вашингтон предупреждает еврейское государство о растущем недовольстве мировой общественности по поводу методов и средств ведения операции против ХАМАС. Американские чиновники считают, что у ЦАХАЛ есть "недели, а не месяцы", чтобы выполнить свои поставленные цели прежде, чем "волнения по поводу страданий гражданского населения и призывы к прекращению огня достигнут переломного момента".

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, что Израиль проведением силовой акции в секторе Газа рискует спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона.