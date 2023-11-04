Байден продлил указ о запрете инвестиций США в связанные с военными компании КНР

Американский лидер полагает, что Пекин использует капитал Соединенных Штатов для модернизации собственных вооруженных сил, сообщает пресс-служба Белого дома

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден продлил на год действие указа своего предшественника Дональда Трампа о запрете американских инвестиций в несколько компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, глава американской администрации полагает, что КНР "использует капитал США в своих интересах, чтобы обеспечить ресурсами и предоставить средства для развития и модернизации своих вооруженных сил, разведки и других органов безопасности", что якобы "позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом".

"Угроза инвестирования в ценные бумаги, которые обеспечивают финансирование некоторых компаний КНР, и определенные виды использования и разработки китайских технологий наблюдения продолжают оставаться чрезвычайной и необычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - заявил Байден. "По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного <...> 12 ноября 2020 года и расширенного <...> 3 июня 2021 года, должно продолжаться и после 12 ноября 2023 года", - отмечается в сообщении.

"Я продлеваю на один год действие национального режима чрезвычайного положения", - добавил президент.

Трамп 12 ноября 2020 года подписал указ, запрещающий американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК. Список этих компаний должен составлять министр обороны США. Пекин тогда подверг критике это решение. 3 июня 2021 года Байден расширил перечень, увеличив количество находящихся в нем компаний с 48 до 59. Был добавлен несколько китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР.