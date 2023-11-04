4 ноября, 00:50
Палестино-израильский конфликт

NYT: Израиль возьмет Газу, но не успеет уничтожить все движение ХАМАС

Как пишет газета, это связано с тем, что мировое сообщество настроено резко против еврейского государства

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Израиль возьмет под контроль сектор Газа, но у него не будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС. Такое мнение выразила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

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По его мнению, израильские войска возьмут анклав в скором времени. Однако он не был уверен, что ЦАХАЛ "хватит времени, чтобы искоренить силы ХАМАС", так как мировое общественное мнение настроено резко против Израиля. Как отмечает издание, ликвидация радикального движения может занять месяцы.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США и его советники предупреждают в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции ЦАХАЛ. Кроме того, Вашингтон предупреждает еврейское государство о растущем недовольстве мировой общественности по поводу методов и средств ведения операции против ХАМАС. Американские чиновники считают, что у ЦАХАЛ есть "недели, а не месяцы", чтобы выполнить свои поставленные цели прежде, чем "волнения по поводу страданий гражданского населения и призывы к прекращению огня достигнут переломного момента". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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