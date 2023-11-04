Венесуэла назвала удар Израиля по машинам скорой помощи военным преступлением

Глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль также сравнил произошедшее с нацизмом и призвал международное сообщество мобилизоваться в требовании незамедлительного прекращения огня

КАРАКАС, 4 ноября. /ТАСС/. Венесуэла решительно осудила удар Израиля по машинам скорой помощи, приравняв его к военному преступлению и призвала наказать виновных. Об этом говорится в заявлении МИД Боливарианской Республики, размещенном в пятницу на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает новое массовое убийство, совершенное Израилем. Удар по машинам скорой помощи с ранеными <...> стал новым военным преступлением, сравнимым с нацистским. Уголовное наказание виновников этого преступления должно быть определено на международном уровне", - говорится в заявлении МИД.

"Венесуэла призывает международное сообщество мобилизоваться и потребовать незамедлительного прекращения огня, геноцида, принять меры по оказанию гуманитарной помощи населению Газы и выполнить резолюции ООН об образовании суверенного палестинского государства в мирных условиях", - указывает МИД Венесуэлы.

3 ноября катарский телеканал l Jazeera сообщил, что по меньшей мере 15 человек были убиты при бомбардировке израильскими силами территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Практически одновременно с ударом по центральной больнице в Газе израильские силы атаковали с воздуха район близ госпиталя "Аль-Кудс" и подъезд к индонезийской больнице. По словам директора больницы "Аш-Шифа", в это время рядом с этими тремя медучреждениями находились машины скорой помощи, которые были готовы доставить раненых палестинцев к КПП "Рафах" и переправить их на лечение в Египет.

В свою очередь Армия обороны Израиля информировала, что военные нанесли удар по машине скорой помощи, которая, по данным израильской стороны, использовалась сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС. Согласно сведениям израильских военных, методы действий ХАМАС включают переброску боевиков и оружия в машинах скорой помощи.