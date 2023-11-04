4 ноября, 01:27
Палестино-израильский конфликт

СМИ: на севере сектора Газа идут бои палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛ

Также телеканал Al Mayadeen сообщает о столкновениях к востоку от Наблуса и в городе Бейт-Сахур

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами палестинского сопротивления происходят на севере сектора Газа в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез" и на Западном берегу реки Иордан. Об этом телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, "интенсивные израильские артиллерийские обстрелы и жестокие боестолкновения завязались между силами сопротивления и израильской армией в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез" на севере сектора Газа".

Кроме того, телеканал сообщает о боестолкновениях отрядов палестинского сопротивления с израильскими военными к востоку от Наблуса на Западном Берегу реки Иордан и в городе Бейт-Сахур в Вифлееме. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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