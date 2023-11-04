NBC: США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией

По сведениям телеканала, во время этих бесед поднимались вопросы о том, что Киеву придется "отказаться от чего-то" для достижения договоренностей

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой американских чиновников.

По его данным, американские и европейские официальные лица "начали спокойно" говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. Во время этих разговоров поднимались вопросы, что Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей". Такие беседы состоялись еще в прошлом месяце, отмечает телеканал.

Как указывают чиновники, подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Официальные лица говорят, что "осталось время до конца года", прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

Ранее сенатор Томми Табервилль (республиканец от штата Алабама) заявил, что сейчас настал "отличный момент", чтобы начать переговоры между Украиной и Россией, так как нужно урегулировать конфликт, нет причин продолжать его.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.