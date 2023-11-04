NBC: общественная поддержка Киева на Западе снижается

Телеканал связывает это с тем, что Украине не удается достичь каких-либо успехов на поле боя

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Общественная поддержка Украины на Западе с каждым днем снижается, а отсутствие успехов на поле боя только ухудшает ситуацию. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, надежда, что Киев добьется значительных успехов, угасает в западном обществе. Отсутствие прогресса на поле боя "не помогает обратить вспять тенденцию" к снижению общественной поддержки Украины. "Растет ощущение, что уже слишком поздно и пора заключать сделку", - приводит телеканал слова чиновника из администрации президента США Джо Байдена.

13 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинское контрнаступление можно считать завершенным, российские войска уже несколько дней назад перешли к активным боевым действиям по всему фронту.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.