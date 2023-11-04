WP: более 600 сотрудников USAID призывают Байдена добиваться прекращения огня в Газе

По данным газеты, они встревожены многочисленными нарушениями международного права

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Более 600 сотрудников Агентства международного развития США (USAID) призывают администрацию президента Джо Байдена добиваться немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо сотрудников USAID.

Как пишет издание, сотрудники агентства "встревожены и обескуражены многочисленными нарушениями международного права, призванного защищать мирное население, медицинский персонал и представителей СМИ, а также школы, больницы и храмы". По данным The Washington Post, под письмом, датированным 3 ноября, поставили подписи более 630 сотрудников USAID.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве в пятницу заявил, что обсудил с израильскими властями вопросы введения в секторе Газа гуманитарных пауз. Он подчеркнул, что вашингтонская администрация рассматривает их введение "как способ дальнейшего облегчения доставки [гуманитарной] помощи, <...>, создания более благоприятных условий для освобождения заложников".

Ранее лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что власти США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа.