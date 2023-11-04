4 ноября, 02:24
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля захватила важный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

По информации газеты The Jerusalem Post, солдаты бригады "Гивати" установили контроль над базой, где обнаружили документы, содержащие в том числе личные данные действующих командиров движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

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Как отмечает издание The Jerusalem Post, солдаты бригады "Гивати" установили контроль над базой, где обнаружили большое количество оперативных карт, документов командования, содержащих в том числе и личные данные действующих командиров террористической организации. Захваченные документы и разведданные могут иметь решающее значение для успеха ЦАХАЛ в боевых действиях против террористов ХАМАС, указала пресс-служба Армии обороны Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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