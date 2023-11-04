Генсек ООН осудил удар Израиля по машинам скорой помощи в Газе

Антониу Гутерриш также подчеркнул, что в анклаве не хватает продовольствия, воды и лекарств

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле центральной больницы "Аль-Шифа". Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие", - отметил генсек. Гутерриш также подчеркнул, что ситуация в анклаве тяжелая, не хватает продовольствия, воды, лекарств.

"Морги переполнены. Магазины пусты. Санитарная ситуация ужасна. Мы наблюдаем рост заболеваемости и респираторных заболеваний, особенно среди детей", - указал Гутерриш.

Генеральный секретарь также обратился ко всем, кто обладает влиянием, с просьбой приложить усилия, чтобы "положить конец страданиям" людей в секторе Газа и "избежать распространения конфликта на весь регион". Гутерриш вновь призвал стороны к гуманитарному прекращению огня. "Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Гражданское население и гражданская инфраструктура, включая гуманитарных и медицинских работников и имущество, должны быть защищены", - заключил он.

Израильские силы 3 ноября атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.

Ранее Гутерриш в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта призвал помнить, что нормы международного гуманитарного права нельзя выбирать как блюда из меню, им необходимо следовать в обязательном порядке.