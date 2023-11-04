В Пакистане три самолета получили повреждения в результате атаки боевиков на базу ВВС

Военные ликвидировали трех нападавших, сообщило Межведомственное управление по связям с общественностью Минобороны республики

ИСЛАМАБАД, 4 ноября. /ТАСС/. Три самолета и топливозаправщик повреждены в результате нападения террористов на базу ВВС вблизи пакистанского города Мианвали (северо-восточная провинция Пенджаб). Об этом сообщает Межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) пакистанского министерства обороны.

По его данным, трое террористов были "ликвидированы при попытке проникнуть на базу, трое других окружены благодаря быстрому реагированию военных". Завершается операция "по их нейтрализации".

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", выступающая против пакистанского правительства и борющаяся за создание в стране "настоящего исламского государства".

Ранее террористы совершили несколько вылазок в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Они атаковали конвой автомашин сил безопасности в округе Гвадар (Белуджистан) и дистанционно подорвали взрывное устройство вблизи города Дера-Исмаил-Хан. По сведениям ISPR, погибли 17 военнослужащих, 24 получили ранения.

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