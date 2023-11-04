Глава Минобороны Швеции подтвердил поставку восьми САУ Archer Украине

Как отметил Пол Йонсон, система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Восемь шведских самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer поставлены на Украину. Об этом в интервью радиостанции Sveriges сообщил министр обороны Пол Йонсон.

"Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью", - сказал министр.

В середине августа правительство Швеции объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Речь шла о боеприпасах для поставленной Киеву военной техники, включая БМП CV 90, о запчастях для танков Strv 122 и САУ Archer. С февраля 2022 года Швеция выделила на поддержку Украины 22 млрд крон ($2,16 млрд), в том числе 17 млрд крон ($1,67 млрд) военной помощи.