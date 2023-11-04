Армия Израиля сообщила о проведении рейда на юге сектора Газа

В нем приняли участие бронетанковые и инженерные подразделения

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Об этом сообщила ее пресс-служба.

"Ночью в ходе целенаправленного рейда на юге сектора Газа бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ провели операцию [по рекогносцировке] с нанесением на карту зданий и обезвреживанием взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с группой террористов, выходящей из шахты туннеля. Военные открыли ответный огонь по террористам и уничтожили их", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "наземная операция [в секторе Газа] продолжается", за ночь "подразделения ЦАХАЛ убили десятки террористов и уничтожили террористические объекты ХАМАС". Вместе с тем "за истекшие сутки были предприняты многочисленные попытки атак на военнослужащих ЦАХАЛ из туннельных шахт и военных комплексов на севере сектора Газа", отметили военные. "Войска действовали в этом районе и уничтожали террористов и вооружение ХАМАС, а также локализовали шахты туннелей, которые использовались в террористических целях", - добавили в пресс-службе.

В армии также сообщили, что 3 ноября "войска ЦАХАЛ вступили в бой с 15 террористами на севере сектора Газа, убив нескольких из них, а также поразили из танков три наблюдательных поста ХАМАС".