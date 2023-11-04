Forbes: США поставили Украине минимум одну бронемашину M1150 Assault Breacher

По сведениям журнала, в списках Пентагона, в которых указана номенклатура поставок Киеву, M1150 Assault Breacher не значится

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Украина получила от США как минимум один экземпляр самой мощной американской бронированной машины разминирования M1150 Assault Breacher, официально о поставке не сообщалось. Об этом передает журнал Forbes.

Издание обратило внимание на фотографии, которые были сделаны 3 ноября по случаю Дня ракетных войск и артиллерии Украины. На одном из снимков видна 55-тонная американская бронемашина стоимостью $4 млн. Она способна выкапывать и подрывать мины и делать проходы в минных полях.

Журнал пишет, что на момент начала российской спецоперации в феврале 2022 года у Киева была подобная техника советского производства. Позднее Украина получила финские, норвежские и южнокорейские бронемашины.

Как отмечает Forbes, в списках Пентагона, в которых указана номенклатура поставок Киеву, M1150 Assault Breacher не значится. Вероятно, пишет журнал, они подпали под категорию "оборудования для разминирования". По оценке издания, США могли поставить Украине от одной до шести бронемашин. Когда была осуществлена поставка, неизвестно.

"Командиры на местах говорят, что машина обеспечивает лучшую защиту по сравнению с техникой, которую они используют сейчас или применяли ранее", - приводит издание слова директора британской фирмы Pearson, которая производит тралящее оборудование для американских БМР, Рэндалла Флака.

Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на представителя Минобороны Украины полковника Геннадия Коваленко, что после начала контрнаступления весной украинские войска столкнулись с "непроходимыми" минными полями, оборудованными ВС РФ.